Guardiola elogia De Zerbi: "Imparo dal suo Brighton, ha un gioco unico"

MANCHESTER (Inghilterra) - Roberto De Zerbi ha scritto la storia del Brighton con la leggendaria qualificazione alla prossima stagione europea, tra gli estimatori dell'ex allenatore del Sassuolo c'è Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha speso parole di elogio verso il lavoro svolto da De Zerbi alla guida dei Seagulls alla vigilia del recupero della 32ª giornata di Premier League (mercoledì ore 21): "De Zerbi è uno dei manager più influenti degli ultimi 20 anni. È unico. Quando è arrivato pensavo che avrebbe avuto un grande impatto in Premier, ma non mi aspettavo che lo facesse in così poco tempo - aggiunge - La sua squadra crea 20-25 occasioni a partita, monopolizza il gioco come non vedevo fare da tanti anni, ha a lungo il controllo della palla e tutti i giocatori sono coinvolti, anche il portiere gioca da centrocampista, hanno un modo speciale di muoversi dentro il campo, per noi sarà un grandissimo test prima delle due finali".