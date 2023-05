De Zerbi ferma Guardiola ma il City trema per Stones

BRIGHTON (Inghilterra) - Una storica qualficazione in Europa raggiunta da una parte, titolo in cassaforte e finale di Champions League contro l'Inter all'orizzonte dall'altra: Brighton e Manchester City si sfidano in Premier League nel recupero del 32° turno e ne esce fuori un pareggio ricco di emozioni e con mille colpi di scena. Un punto a testa tra De Zerbi e Guardiola, con il tecnico catalano che aveva espresso parole di grande apprezzamento per l'ex Sassuolo nella conferenza stampa di vigilia della sfida. Unica tegola della serata per il City sono i problemi fisici di Stones con il difensore inglese che è stato costretto ad uscire al minuto 84: da valutare le condizioni in vista della finale di Istanbul contro i nerazzurri di Inzaghi.