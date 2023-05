Manchester United, poker al Chelsea ed è Champions League!

MANCHESTER (Inghilterra) - Ad Old Trafford si recupera la 32ª giornata di campionato con il Manchester United che porta a termine la missione qualificandosi alla prossima Champions League. Ai Red Devils bastava un punto per la certezza matematica e tra le mura amiche hanno sconfitto il Chelsea per 4-1 salendo a quota 72 punti (3° posto). Casemiro apre le marcature di testa (assist Eriksen) al 6' mentre al quinto minuto di recupero del primo tempo arriva il raddoppio di Martial. Bruno Fernades dal dischietto al 72' sigla il 3-0 mentre al 78' Rashford punisce una terribile ineguinità di Fofana per calare il poker.Adesso i ragazzi di Ten Hag possono concentrarsi sulla finale di FA Cup del 3 giugno contro il Manchester City, per i Blues invece nuovo record di sconfitte in singola stagione con 16, battute le 15 dell'annata 1887-88.