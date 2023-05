Quanto vale la promozione in Premier? Le incredibili cifre per chi sale

Coventry City e il Luton Town si affrontano a Wembley nella finale dei play-off di Championship per la promozione in Premier League . Le due squadre si sfidano per un posto nel prossimo massimo campionato inglese ma soprattutto per il futuro, sapendo infatti che la promozione in Premier può valere tantissimi soldi. "La gara di Wembley offre il più grande premio finanziario nel calcio mondiale e sarà un'ottima pubblicità per il campionato dopo un'altra stagione elettrizzante", sono le parole di Zal Udwadia , assistente alla direzione dello Sports Business Group di Deloitte, riportate da The Athletic.

Playoff Championship, quanto vale la finale

"Il premio in denaro giocherà un ruolo cruciale nell'aiutare a reclutare talenti, oltre a investire in infrastrutture ed esperienza dei tifosi per dare alla squadra promossa le migliori possibilità di rimanere tra le migliori squadre in Inghilterra" ha aggiunto Zal Udwadia. Ma quanto guadagna la squadra che vince la finale spareggio per la promozione? The Athletic spiega che, secondo Deloitte Sports Business Group, raggiungere la massima serie attraverso la finale dei play-off del campionato nel 2022-23 farà guadagnare alla società vincente almeno 170 milioni di sterline (oltre 195 milioni di euro) nelle prossime tre stagioni. Questa cifra potrebbe salire a oltre 290 milioni di sterline (oltre 330 milioni di euro) se il club riuscirà a conquistare la salvezza nella prima stagione in Premier League. Deloitte, inoltre, stima che ogni stagione nel massimo campionato inglese porterà altre entrate da almeno 90 milioni di sterline (104 milioni di euro). Una cifra totale incredibile. In caso di retrocessione nel primo anno dopo la promozione, invece, la società riceverà comunque un paracadute di circa 80 milioni di sterline. Insomma, Coventry e Luton si giocano il futuro a Wembley.