Haaland re della Premier: è il giocatore dell'anno

Haaland miglior giovane della Premier League

L'attaccante classe 2000 ha realizzato il record di sempre in una singola stagione di Premier, diventando così l'uomo in più del City. Alla prima stagione in Inghilterra, dunque, non ha disatteso le enormi aspettative. E infatti è stato nominato miglior giocatore stagionale nel campionato inglese. Ma non solo: Haaland ha vinto al contempo anche il premio come miglior giovane: "Una stagione da record a soli 22 anni! Il premio di miglior giovane della stagione va a Erling Haaland", così ì social della Premier League. Il centravanti di Guardiola, dopo essere risultato decisivo per il titolo, vorrà provare a timbrare il cartellino anche nelle due finali che attendono i citizens, provando così a portare a casa il Treble.