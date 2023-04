Haaland recordman: battuto il maggior numero di gol in una stagione di Premier 

Erling Braut Haaland continua a segnare e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Nella sfida di Premier League contro l'Arsenal, valevole per la 33esima giornata e vinta per 4-1 con le reti di De Bruyne (doppietta), Stones e appunto Haaland, il norvegese ha toccato quota 33 reti in campionato. Prima di questo gol, il primato apparteneva a Mohamed Salah, che nella stagione 2017-18 toccò quota 32 centri con il Liverpool. Da ieri sera, Haaland ha infranto un altro record di questa straordinaria annata, e non è ancora finita. Tuttava, non è ancora il miglior marcatore in una singola stagione di Premier League, poichè Andrew Cole e Alan Shearer hanno entrambi segnato 34 gol, rispettivamente nel 1993-94 e nel 1994-95. Questi risultati sono stati raggiunti però con 4 partite in più, essendo il campionato composto da 22 club; il che significa che i due attaccanti hanno avuto un vantaggio in più rispetto ad Haaland. Il bomber di Pep Guardiola ha però ancora 6 partite a disposizione per ritoccare il suo personale bottino ed entrare sempre di più nella storia della Premier League e del Manchester City.