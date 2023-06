Tottenham, Postecoglou è il nuovo tecnico: l'annuncio ufficiale

LONDRA (Inghilterra) - Dopo un'annata complessa segnata dall'esonero di Antonio Conte, l'eliminazione agli ottavi di Champions per mano del Milan e l'esclusione dalle prossime competizioni europee con l'ottavo posto in Premier, il Tottenham si prepara per il futuro partendo dalla nomina del nuovo tecnico: Ange Postecoglou. Arrivata l'ufficialità da parte del club londinese che in una nota sul proprio sito ha annunciato: "Ora che la stagione e tutte le coppe nazionali si sono concluse, siamo lieti di annunciare la nomina di Ange Postecoglou come nuovo capo allenatore della prima squadra. Diventando il primo australiano ad allenare in Premier League, Ange si unirà a noi il 1° luglio con un contratto quadriennale". Sarà dunque l'ex Celtic a sedersi sulla panchina degli Spurs per i prossimi quattro anni con il Presidente, Daniel Levy che ha commentato: "Ange porta una mentalità positiva e uno stile di gioco veloce e offensivo. Ha una solida esperienza nello sviluppo di giocatori e una comprensione dell'importanza del legame con le giovanili, tutto ciò che è importante per il nostro club. Siamo entusiasti che Ange si unisca a noi mentre ci prepariamo per la stagione a venire".