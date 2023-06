Guardiola trolla l'Inter: "Lui ha sbagliato, io ho vinto la Champions..."

“Non ci proveremo per Mbappé, tutti sanno in quale società vuole andare…“. Lo ha detto Pep Guardiola in una conferenza stampa prima di partecipare alla quinta edizione del Legends Trophy di golf. Il tecnico del Manchester City ha parlato di Mbappé e poi è tornato sulla finale di Champions vinta contro l'Inter : "Per un club che non aveva mai raggiunto un trofeo, il primo è sempre il più difficile. Sto facendo bene. Ormai è passata una settimana. Ora penso al futuro".

Poi, soffermandosi sul lavoro di Xavi al Barcellona, ha spiegato: "Ha vinto il campionato e il club sa cosa deve fare. Xavi e Mateu Alemany sanno molto meglio di me cosa devono fare. Non lo so. Io sono campione d'Europa perché un giocatore ha fallito a tre metri dal portiere...a tre metri dal portiere". Il riferimento di Guardiola è alla finale di Champions: all'incredibile occasione sprecata da Lukaku, di testa da distanza ravvicinata, o alla chance di Dimarco, con l'attaccante belga (sempre protatonista in negativo) a bloccare involontariamente il tentativo del compagno nerazzurro. Parlava di un colpo di testa...

Guardiola su Cancelo, Gundogan e Messi

Poi, su Gundogan che interessa al Barcellona: “So che il Barcellona è interessato. Spero che rimanga con noi. Se andrà al Barça, faranno un acquisto straordinario. Lottiamo per tenerlo con noi. So che il Barça lo ama. Xavi, lo so, lo ha chiamato molte volte. Se firma per il Barça, gli dirò che si divertirà molto”. Su Messi e la decisione di andare all'Inter Miami: "Se ha deciso così, sono sicuro che gli andrà bene. Non conosco i dettagli". Infine, su Cancelo: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta da parte del Barcellona per Cancelo. Penso non abbiano informato Xavi nel modo corretto su questa storia".