"Mount al Manchester United, c'è l'accordo: le cifre del trasferimento"

Come riporta The Athletic, il Chelsea ha raggiunto un accordo con il Manchester United per la cessione di Mason Mount per 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro). La trattativa è andata in porto sulla base di una parte fissa di 55 milioni di sterline, più 5 di bonus difficilmente raggiungibili. Svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni e firmerà un contratto con i Red Devils fino al 2028, con un opzione per un ulteriore anno.