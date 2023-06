Lukaku, 90 milioni di furia Chelsea: due di picche agli arabi

MILANO - È muro contro muro tra il Chelsea e Romelu Lukaku. Todd Boehly, proprietario del club di Stamford Bridge e gli uomini a lui vicini non si capacitano del fatto di non riuscire a sbolognare agli arabi pure Big Rom. I londinesi hanno l’imperativo di smaltire i tantissimi esuberi presenti in organico per non incorrere nelle sanzioni legate al mancato rispetto del fair play finanziario e, per quanto riguarda il centravanti belga, la strada per non generare una minusvalenza a bilancio è trovare un club disposto a offrire 68 milioni, cifra che soltanto una squadra di Saudi Pro League (nel caso del belga l’Al-Hilal, che aveva provato invano ad acquistare pure Messi) potrebbe garantire al Chelsea, diverso il discorso se la cessione venisse formalizzata tra un anno, quando il cartellino di Lukaku peserà a bilancio 45 milioni: cifra che l’Inter potrebbe essere costretta a impegnarsi a sborsare pur di avere in prestito il giocatore quest’anno.