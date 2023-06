Chelsea-Arabia Saudita, la corsia sospetta del mercato: Ceferin, tutto ok?

Il Chelsea riparte da Pochettino dopo l'ultima stagione fallimentare in Premier League chiusa al 13° posto. Il faraonico mercato di gennaio non ha portato i risultati attesi in casa Blues, dove la priorità estiva è quella di ridurre il monte ingaggi, al momento oltre i 270 milioni di euro, per evitare le sanzioni legate al Fair Play Finanziario. La lista degli esuberi comunicata dal nuovo tecnico è bella ampia con calciatori del calibro di N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang, Romelu Lukaku ed Edouard Mendy pronti a salutare Londra definitivamente, allettati dalle offerte che arrivano dall’Arabia Saudita. Certamente la Saudi Professional League ha deciso di investire sui campioni europei, ma il collegamento con il Chelsea non sembra essere solamente un caso.