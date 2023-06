Euro 2024: Lukaku show, Ronaldo decisivo. Milik segna ma la Polonia va ko

Qualificazioni Euro 2024, la classifica dei gironi

Lukaku trascina il Belgio contro l'Estonia, Cristiano Ronaldo decisivo

Serata da incorniciare per Romelu Lukaku che con una doppietta griffa il 3-0 del Belgio in casa dell'Estonia. Il tris porta la firma di Johan Bakayoko. Anche se con una gara in più, a comandare il Gruppo F è sempre l'Austria che si sbarazza della Svezia grazie alla doppietta di Baumgartner. Cristiano Ronaldo, invece, festeggia nel migliore dei modi la sua presenza numero 200 con il Portogallo siglando nel finale la rete che vale i tre punti in casa dell'Islanda. Lusitani a punteggio pieno (12), a +2 dalla Slovacchia, vittoriosa di misura sul Liechtenstein grazie alla rete dell'ex Lazio Vavro. Niente da fare per la Bosnia di Dzeko e Pjanic che perde 2-0 in casa contro il Lussemburgo. Di Borges Sanches e Sinani le marcature. Un gol al 97' di Darko Lazovic permette alla Serbia di Kostic e Milinkovic Savic di pareggiare contro la Bulgaria, mentre nello stesso girone l'Ungheria supera la Lituania con Varga e Sallai. Il romanista Solbakken e Haaland (doppietta) regalano alla Norvegia il 3-1 su Cipro. A guidare il Gruppo A, a punteggio pieno, è la Scozia che supera la Georgia di Kvaratskhelia con due gol a inizio di ogni tempo: apre McGregor al 6' e chiude McTominay al 47'. Lunga sospensione per l'abbondante pioggia caduta su Glasgow che ha allegato il campo rendendolo impraticabile.