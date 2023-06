Brozovic, addio Inter? L'offerta araba, la richiesta di Marotta e i social

MILANO - Il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe davvero essere lontano dall'Inter. Il nome del centrocampista croato al centro dei rumors di mercato e lui, via social, ha voluto alimentarli ancor di più. Tra le storie del suo profilo Instagram Brozovic ha pubblicato un indizio enigmatico, dove c’è scritto: «Loading, please wait» su una barra in fase di carica, stile batteria dello smartphone, che però è ancora lontana dal “pieno“. Evidentemente qualcosa è "in caricamento" e sta per succedere, ovvero la chiusura della trattativa con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che è arrivata a offrire al croato 15 milioni a stagione. Resta, però, la distanza tra i due club, con gli arabi che hanno proposto 15 milioni all'Inter, che però ne chiede 25. Sarà fondamentale la volontà del giocatore per convincere Marotta ad abbassare la richiesta e chiudere attorno ai 20.