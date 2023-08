City, Rodri e il gol all'Inter in Champions: "L'ho rivisto 5 mila volte..."

Rodri Hernandez è entrato nei cuori dei tifosi del Manchester City dopo il gol decisivo nella finale di Champions League contro l'Inter . Quella notte del 10 giugno lo spagnolo ha firmato la rete più importante della sua carriera sin qui e ancora oggi ci pensa: "Ho visto il gol più di 5.000 volte. In tutti i paese e in tutte le lingue. In spagnolo, tedesco, inglese e anche italiano...".

Per la prima volta i Citizens sono saliti sul tetto d'Europa dopo aver battuto i nerazzurri per 1 a 0 all'Ataturk Stadium di Istanbul e, a due mesi da quella vittoria, il centrocampista è tornato a parlare analizzando i particolari e come gli è cambiata la vita dopo la rete decisiva.

Manchester City, conferenza Rodri

"Quel gol mi ha cambiato la vita" ha detto Rodri dal ritiro in Giappone in cui il Manchester City sta preparando la nuova stagione. "Penso che sia speciale, fa parte del calcio godersi questo tipo di momenti, specialmente quando come centrocampista non ti senti decisivo - ha poi continuato il centrocampista -. Ora, quando vado in vacanza, i fan cantano la mia canzone (Rodri is on fire n.d.r.). Quindi la vita è cambiata per me in un certo senso. Ma spero di poter continuare ad avere la calma per la quale sono sempre stato caratterizzato. Mi piacerebbe fermarmi qualche mese per analizzare quello che è successo ma tutto sta andando molto veloce". A chiudere il centrocampista spagnolo ha svelato un retroscena dell'intervallo della sfida contro l'Inter e delle parole di Guardiola: "So cosa posso portare alla squadra e non ero contento della mia prestazione. In una finale la squadra ha bisogno del meglio di te, quindi sono stato autocritico. Pep mi disse: 'Fai un passo avanti' e poi ho segnato".