Greenwood-Manchester United, è finita: il club ufficializza, è sul mercato

L'attaccante era stato arrestato per ben due volte dopo la denuncia presentata dalla compagna. L'inglese si è sempre dichiarato innocente e successivamente sono cadute tutte le accuse a suo carico a febbraio del 2023. Nonostante questo, la società ha deciso di separarsi con il giovane calciatore.

Caso Greenwood, il comunicato del Manchester United

Questa la nota ufficiale: "Il Manchester United ha concluso la sua indagine interna sulle accuse mosse contro Mason Greenwood. Il nostro processo è iniziato nel febbraio 2023, dopo che tutte le accuse contro Mason sono state ritirate. In tutto, abbiamo tenuto conto dei desideri, dei diritti e della prospettiva della presunta vittima insieme agli standard e ai valori del club, e abbiamo cercato di raccogliere quante più informazioni e contesto possibile. Ciò ci ha imposto di procedere con sensibilità e attenzione all'ottenimento di prove non di dominio pubblico, anche da parte di soggetti a conoscenza diretta del caso. Sulla base delle prove a nostra disposizione, abbiamo concluso che il materiale pubblicato online non ha fornito un quadro completo e che Mason non ha commesso i reati per i quali era stato inizialmente accusato. Detto questo, come oggi Mason riconosce pubblicamente, ha commesso degli errori di cui si sta assumendo la responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti, compreso Mason, riconoscono le difficoltà con lui nel ricominciare la sua carriera al Manchester United. È stato quindi concordato che sarebbe stato più appropriato per lui farlo lontano dall'Old Trafford, e ora lavoreremo con Mason per raggiungere questo risultato".