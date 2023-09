Ten Hag e i motivi dell'esclusione di Sancho: botta e risposta sui social

In casa Manchester United sta facendo parlare la situazione di Jadon Sancho. L'attaccante non è stato convocato da Ten Hag nell'ultima sfida contro l'Arsenal. I Red Devils hanno perso 3 a 1 dopo essere andati in vantaggio con Rashford al 27esimo e aver subito due gol in pieno recupero da Declan Rice e Gabriel Jesus .

Al termine della partita proprio l'allenatore è stato incalzato con una domanda precisa riguardo l'attaccante inglese e sul perché fosse stato escluso dal match contro i Gunners: "Non lo abbiamo selezionato in base alle sue prestazioni in allenamento. Devi raggiungere il massimo livello ogni giorno qui. Posso fare delle scelte e lui, in questa partita, non è stato chiamato". Pronta la risposta dello stesso centravanti sui propri social...