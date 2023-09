Maguire difeso dalla mamma dopo gli insulti: "Abusi vergognosi"

Proprio dopo la sfida contro la Scozia i tifosi inglesi hanno coniato un nuovo termine: "Maguiresterclass" per definire appunto i suoi errori. Nonostante Maguire abbia affermato di saper reggere le pressioni, a prendere le sue difese sono stati il Ct Southgate, che ha definito "idioti" i critici del difensore, e la mamma Zoe con un post sui social. "Capisco che nel mondo del calcio ci siano alti e bassi, positivi e negativi, ma quello sta passando Harry va ben oltre" ha scritto nelle sue storie.

Maguire-Inghilterra, l'errore e la difesa della madre

"Come mamma, vedere il livello di commenti negativi e offensivi che sta ricevendo da alcuni tifosi, opinionisti e media è vergognoso e totalmente inaccettabile per qualsiasi tipo di vita, - ha scritto Zoe Wilkinson per difendere suo figlio Maguire - per non parlare di qualcuno che lavora sodo per il club e il paese. Ero lì in tribuna, come al solito, e non è accettabile quello che si è creato sul nulla. Per me vederlo passare quello che sta passando non va bene".

Parole che sono continuate: "Non vorrei che in futuro altri genitori o giocatori dovessero vivere questa situazione, soprattutto i ragazzi e le ragazze che si affacciano al mondo del calcio. Harry ha un cuore enorme ed è un bene che sia mentalmente forte e riesca a gestire la situazione, perché altri potrebbero non essere in grado di farlo. Non auguro a nessuno questo tipo di abusi". Il post ha suscitato ulteriori commenti dei tifosi più 'ostili' che hanno letto il post della madre come una ingerenza.