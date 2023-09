Liverpool, Klopp si arrabbia in conferenza con il giornalista: “Ma sei serio?”

Conferenza stampa particolare per Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool è rimasto sorpreso per alcune domande da parte dei giornalisti. In particolare una su Salah, corteggiato ai club sauditi durante il mercato estivo: "Cosa succederà a gennaio? Mi stai prendendo in giro vero? Una settimana dopo la chiusura del mercato, mi chiedi di quello di gennaio? Non puoi aspettare fino a dicembre per fare queste domande! Non ci avevo pensato finché non me ne hai parlato, non sono preoccupato".