United, Ten Hag: “Antony reintegrato? Tornerà ad allenarsi”. E su Sancho…

Ten Hag ha presentato la sfida in conferenza stampa. L'allenatore ha parlato anche del tema di attualità che riguarda il caso Antony, inizialmente allontanato del club e ora di nuovo in gruppo nonostante sia indagato per le accuse di violenza da parte dell'ex compagna.

Ten Hag, le dichiarazioni sul caso Antony in conferenza

Il Manchester United ha reintegrato Antony. Questa la nota del club: "Da quando sono state formulate le prime accuse a giugno, Antony ha collaborato con le forze di polizia sia in Brasile che nel Regno Unito, e continua a farlo. Il club ha deciso che riprenderà gli allenamenti a Carrington e sarà disponibile per essere convocato. Tuttavia - considerando che le indagini a suo carico sono ancora in essere - la situazione sarà monitorata. Come club condanniamo gli atti di violenza e di abuso. Riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e l’impatto che queste accuse hanno su chi ha vissuto degli abusi". Ten Hag in conferenza stampa non ha voluto entrare nel discorso, affermando: "Tutto è stato chiarito nel comunicato. Noi ci concentreremo sulle partite. Anche lui lo farà. Sabato tornerà ad allenarsi, credo sia in forma". Poi una buona notizia: "Scott McTominay e Christian Eriksen sono tornati". Su Sancho invece non ha voluto commentare.

Sul problema infortunati: "Ogni volta che il calendario si espande, il carico sui giocatori è eccessivo, è un grande sovraccarico. Molti miei colleghi l'hanno sottolineato e anch'io l'ho fatto. Ma si va avanti. Continuiamo ad ampliare il calendario. Dappertutto, non si ferma. I giocatori non ce la fanno più a sopportare tutto questo".