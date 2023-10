Onana, sessanta milioni di disastri: allo United è l'ora dei dubbi

Fra i tanti volti tristi che in queste ore affollano il quartier generale del Manchester United, ve n’è uno più afflitto e sgomento degli altri. È quello di André Onana, portiere camerunese arrivato dall’Inter in estate, pagato a peso d’oro (circa 60 milioni di euro, bonus compresi), e per ora rivelatosi uno dei maggiori punti deboli di una squadra troppo brutta per essere vera, protagonista della peggior partenza stagionale dal 1986. Martedì sera, nella gara casalinga persa contro il Galatasaray, è stato proprio il numero 24 a innescare quel salto nel vuoto che ha condotto la squadra di ten Hag alla seconda sconfitta in 2 gare di Champions. Preso per sostituire un de Gea troppo frettolosamente bollato come esubero, e voluto dal tecnico olandese anche per la grande confidenza palla al piede, in queste primi mesi a Manchester Onana ha messo in fila una papera dietro l’altra, andando ad aggravare ulteriormente un problema difensivo mai risolto dal tecnico olandese.