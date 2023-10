"Bet Shock", scandalo scommesse in Premier: che rischiano Tonali e Zaniolo

Il coinvolgimento di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo , dopo quello iniziale di Nicolò Fagioli , nell' inchiesta sul giro di scommesse illegali ha trovato inevitabile risalto anche sulla stampa britannica, non solo per l'esclusione dei due giocatori dalla nazionale che martedì affronterà l'Inghilterra a Wembley, ma anche perché entrambi giocano in Premier League .

Zaniolo e Tonali, cosa rischiano?

Per il momento né il Newcastle, che quest'estate ha acquistato Tonali dal Milan per 70 milioni di euro, né l'Aston Villa, che si è assicurato il prestito annuale di Zaniolo dal Galatasaray, hanno voluto commentare la notizia, preferendo attendere lo sviluppo dell'inchiesta. Ma - come viene sottolineato dalla stampa locale - in caso di sanzioni a carico dei due giocatori, queste si dovranno comunque scontare anche in Premier League. A tal proposito il tabloid Sun che titola "Bet Shock" ricorda come la normativa italiana contro le scommesse illegali sia molto più severa di quella inglese, e preveda la squalifica fino a tre anni in caso di illecito sportivo. Un'eventualità, per il momento remota, che potrebbe portare - si legge sul Daily Mail - al congelamento degli stipendi dei giocatori, o addirittura alla risoluzione del contratto.