Son-Maddison, Tottenham in testa sopra Guardiola: 2-0 contro il Fulham

Il Tottenham continua a vincere e convincere in Premier League. Nel match valido per la nona giornata del campionato inglese gli Spurs si sono imposti con il risultato di 2-0 in casa contro il Fulham. A decidere la sfida sono stati i gol del solito Son, alla settima marcature stagionale in dieci partite, e la rete di Maddison che ha di fatto chiuso i giochi. Vittoria fondamentale, la terza consecutiva, per la squadra di Postecoglou che vola così in vetta alla classifica superando il Manchester City di Guardiola.