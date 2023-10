"De Gea verso il ritorno al Manchester United: dubbi su Onana?"

David de Gea potrebbe tornare al Manchester United. Il trentaduenne portiere spagnolo ha salutato i Red Devils non più tardi di quattro mesi fa dopo ben dodici anni. Il suo messaggio di addio (o arrivederci?) fu commovente: "Vorrei esprimere la mia incrollabile gratitudine e apprezzamento per l'amore che i tifosi mi hanno dato degli ultimi dodici anni. Abbiamo ottenuto molto da quando il mio amato Sir Alex Ferguson mi ha portato in questo club ” scriveva De Gea su Instagram non più tardi di quindici settimane settimane fa.

Onana, riscatto dopo l'avvio flop ma c'è la Coppa d'Africa all'orizzonte Le strade di De Gea e del Manchester United potrebbero però incrociarsi di nuovo. Secondo il "Daily Mail", infatti: "Il il club inglese sta valutando di ingaggiarlo". Per il "The Sun": "Il Manchester United sta preparando un'offerta sorprendente". Centra André Onana: no, almeno in apparenza. L'ex estremo difensore dell'Inter è stato protagonista di un avvio di stagione diastroso, ma si è riscattato non più tardi dello scorso martedì parando al 97' un rigore determinante al Copenhagen: Old Trafford è esploso di gioia per il successo per 1-0 blindato dalla parata dell'estremo difensore camerunese.

Perché il Manchester United rivuole De Gea? Alla base del potenziale ritorno di De Gea c'è, dunque, il volersi cautelare in vista della partenza di Onana in occasione della prossima edizione della Coppa d'Africa. De Gea sarebbe più di una semplice alternativa a Altay Bayindir e Tom Heaton, dato il periodo prolungato di assenza forzata di Onana. De Gea era andato via non accettando di rinnovare con una drastica riduzione del suo stipendio di 429.540 euro a settimana, adesso i tempi sembrano maturi per venirsi incontro sia per il bene dello United sia di De Gea che, intanto, non ha trovato squadra. La scorsa settimana il portiere spagnolo è stato visto con alcuni dei suoi ex compagni di squadra del Manchester United: ha risposto "presente" a un appuntamento per prendere insieme un caffè, organizzato da Bruno Fernandes.

