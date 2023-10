Garnacho, le accuse di razzismo e il post su Onana corretto e rimosso

MANCHESTER (Inghilterra) - A Manchester, sponda United, nemmeno ua vittoria come quella di Champions contro il Copenaghen riesce a riportare serenità alla formazione di Ten Hag. Nell'ultimo impegno della massima competizione europea, Alejandro Garnacho e André Onana sono stati i due eroi della vittoria assieme al redivivo Maguire, autore del gol Red Devils che consente di continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. Il portiere camerunense ha parato a Larsson il rigore del possibile pareggio al 97', una mano è arrivata anche dal giovane compagno di squadra che prima del penalty danese ha ‘scavato' con i tacchetti il dischetto degli 11 metri . Una mossa astuta in campo, ma è sui social che il talento argentino dei Red Devils si è dimostrato più ingenuo.

Il post di Garnacho per Onana

Garnacho ha pubblicato su "X" una foto-tributo al portiere ex Inter per il miracolo allo scadere nella sfida dagli undici metri contro l'avversario danese, ma nella descrizione ha aggiunto all'immagine anche due emoji di gorilla, evidentemente associate alla figura di Onana. Un riferimento che in Inghilterra è automaticamente interpretato come razzista e i commenti al post hanno immediatamente fatto capire a Granacho l'errore commesso. La stellina dello United ha prima rimosso le due emoji, poi ha cancellato tutto il post rimasto comunque visibile per un quarto d'ora a tutti gli utenti.