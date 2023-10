Tonali squalificato, ma al Newcastle non risulta: "Nessuna conferma ufficiale"

Sandro Tonali ha patteggiato con la Procura Federale della FIGC dopo il caso scommesse in cui è stato coinvolto: ufficiale la squalifica di 10 mesi più 8 di prescrizioni alternative in cambio del rispetto di un piano terapeutico e della partecipazione ad almeno sedici incontri di testimonianza in presenza con giovani calciatori. In Inghilterra, però, non erano arrivate ancora comunicazioni ufficiali fino alle 19.30 di oggi 27 ottobre. A spiegare la situazione ci aveva pensato proprio l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe. A seguire l'ordine cronologico della giornata: dalle dichiarazioni del tecnico, ai primi ragionamenti, fino alla nota ufficiale.

Tonali, squalifica e parole Howe Eddie Howe, in conferenza alla vigilia della sfida contro i Wolves, aveva detto: "Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane. Ci sono grosse possibilità che possa essere disponibile per la prossima sfida. Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione, viaggerà con noi". L'ex Milan è sceso in campo anche nel match di Champions League contro il Dortmund, entrando nella ripresa al posto di Longstaff.

Tonali, squalificato: giocherà Wolverhampton-Newcastle se... L'unica possibilità di vedere in campo Tonali contro il Wolverhampton? Che Il comunicato con il quale la FIGC ha ufficializzato la squalifica del giocatore venga recepito dalla UEFA in ritardo e in tempi non utili per fermare il centrocampista del Newcastle anche in Premier League. Ma adesso sono arrivate importanti novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA