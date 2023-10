Milan strapazzato dal Psg. City ok, Tonali gioca ma il Newcastle va ko

Dopo il ko della Lazio a Rotterdam contro il Feyenoord , anche il Milan cade in trasferta sul campo del Paris Saint-Germain nella terza giornata di Champions League , colpito dalle reti del solito Mbappè, di Kolo Muani e di Lee Kang-In. In classifica i rossoneri scivolano all'ultimo posto del gruppo F comandato proprio dalla squadra di Luis Enrique che si riprende dopo il poker subito in casa del Newcastle . Primo tempo equilibrato tra le due squadre con il Milan che si affaccia nell'area dei parigini in un paio di occasioni ma al 32° Mbappè fulmina Maignan su assist di Zaire-Emery . Nella ripresa, pronti via e il Psg raddoppia grazie a Dembelè ma l'arbitro annulla il gol grazie all'intervento del Var che ha ravvisato un fallo a centrocampo da parte di Ugarte . Ma il 2-0 non tarda ad arrivare e al 53° è Kolo Muani a battere ancora Maignan sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La rete che inchioda il risultato sul 3-0 finale è stata firmata dal giovane coreano Lee Kang-In che ha finalizzato al meglio una bella azione di Zaire-Emery, al secondo assist della serata.

Vince il City, cade in casa il Newcastle

Nelle altre gare della serata di Champions, il Manchester City passa a Berna nel 3-1 imposto allo Young Boys: per i Citizens in gol sono andati Akanji e Haaland (doppietta) mentre il gol dei padroni di casa è arrivato grazie a Elia. Nello stesso girone, il Lipsia vince in casa contro la Stella Rossa con lo stesso punteggio grazie alle reti di Raum, Simons e Dani Olmo. Nel gruppo del Milan, grande vittoria del Borussia Dortmund in casa del Newcastle: decide un gol di Nmecha a fine primo tempo. Nel girone della Lazio, pari tra Celtic e Atletico Madrid: a Furuhashi e Palma rispondono le reti di Griezmann e di Morata. Espulso De Paul al minuto 82 per doppia ammonizione. Chiude la serata di Champions League il poker del Porto in casa dell'Anversa: belgi in vantaggio con Yusuf, poi si scatena la squadra di Sergio Coinceicao con la tripletta di Evanilson e la rete di Eustaquio.