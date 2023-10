De Paul, colpo mercato Juve per lo scudetto: la formula e le alternative

La priorità bianconera, in questa fase della stagione, è operare per i rinnovi di contratto: da qui a Natale sono tanti i giocatori della rosa a disposizione di Allegri che prolungheranno l’intesa con il club, qualcuno magari già entro la fine di questa settimana. Ma il lavoro di Giuntoli e Manna spazia su altri fronti, con vista su gennaio. Le idee erano già piuttosto chiare anche prima di perdere per strada Pogba e Fagioli , per di più per un lungo periodo: la coperta a centrocampo si è accorciata ulteriormente, dopo che la situazione bloccata in entrata aveva portato alle conferme obbligate di Miretti e Nicolussi Caviglia , che avevano parecchie possibilità di andare a fare esperienza in prestito.

L’esigenza diventa opportunità, a questo punto: la Juventus, accantonate pretattica e scaramanzia, ha la possibilità di lottare per lo scudetto e la necessità, soprattutto economica, di entrare nelle prime quattro per tornare in Champions. Dunque, non si può sbagliare. Ad Allegri serve almeno un centrocampista, forse anche due. Di sicuro il tecnico livornese vuole un elemento subito pronto per certi livelli, con esperienza in Serie A e caratteristiche che possano compensare l’assenza di una mezzala e di un giocatore con le caratteristiche di Pogba.

Mercato Juve, occasione De Paul

Un rinforzo da scudetto in piena regola, insomma, pur senza potersi permettere follie, a maggior ragione nella finestra invernale. Salgono le quotazioni di Rodrigo De Paul, che in estate sembrava destinato a seguire altre star del pallone in Arabia e invece è rimasto all’Atletico Madrid. Il Cholo Simeone gli ha di fatto ritagliato su misura il vestito di alternativa di lusso, spesso dalla panchina: un abito nel quale l’argentino sta stretto. Normale guardarsi attorno: c’è l’Arabia, certo, ma c’è anche la Juventus che va a caccia di un elemento con le sue caratteristiche. I bianconeri cercano “un De Paul”, però potrebbero virare sull’originale: le condizioni per un’operazione a gennaio ci sono. La dirigenza juventina punta alla solita formula: prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione, che diventa obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, in primis la qualificazione alla prossima Champions, condizione obbligatoria per poter investire in maniera robusta in estate.