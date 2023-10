Ten Hag, Garnacho-Onana: "Siamo uniti. City? La strada è quella giusta"

I derby sono sempre state considerate partite a sé: l'importanza della stracittadina, la possibilità di confermare l'entusiasmo o ritrovarlo, per chi sta andando peggio in classifica, o ancora per capire le effettive differenze. Tutto questo è racchiuso nella sfida di domani in Premier League tra Manchester United e City. Una sfida sentitissima anche per la storia. La squadra di Guardiola per tenere il passo del Tottenham capolista, quella di Ten Hag per accorciare e continuare la striscia positiva in un momento favorevole. A proposito della gara dell'Old Trafford ha parlato in conferenza proprio il tecnico dei Red Devils.