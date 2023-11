Luis Diaz salva il Liverpool, Luton raggiunto al 96': Klopp a -3 dal City

LUTON (Inghilterra) - Come nelle novelle a lieto fine, Luis Diaz è tornato in campo con la maglia del Liverpool ed è stato protagonista del pareggio, per 1-1, maturato sul campo del Luton Town. Al "Kenilworth Road", dopo la rete dei pardoni di casa siglata da Tahith Chong all'87', è salito in cattedra il colombiano, turbato negli ultimi giorni dalle spiacevoli vicende di cronaca relative al rapimento dei suoi genitori, entrando in campo all'85' e pescando la rete del pari al minuto 95. I Reds evitano il colpaccio degli Hatters e Klopp vede il City capolistaallontanarsi a 3 lunghezze di distanza, sale a quota 6 il Luton.