Jorginho nella bufera dopo Newcastle-Arsenal: in Premier questo non si fa

Il primo ko dell' Arsenal in Premier League è arrivato sabato scorso contro il Newcastle . Il risultato finale di 1-0 è stato difficile da digerire per i Gunners di Arteta , con il gol di Gordon al 64' che è stato convalidato dopo quattro minuti di revisione al Var . La panchina dell'Arsenal ha protestato vivacemente poichè secondo loro la palla aveva superato la linea laterale, oltre a reclamare per un fallo in area su Gabriel .

Jorginho, il gesto e la reazione dei tabloid

La frustrazione è stata ovviamente enorme per tutta la squadra, compreso Jorginho che si è reso protagonista di un episodio non proprio all'insegna del fair play. A fine partita il centrocampista azzurro si è infatti rifiutato di stringere la mano a Jamaal Lascelles, capitano del Newcastle. Il gesto è finito sulle prime pagine di tutti i tabloid inglesi, che hanno condannato l'atteggiamento del classe 1991. Sull'episodio si è espresso in maniera dura anche lo stesso Lascelles: "Qualunque cosa accada in campo, alla fine si mostra sportività e si stringe la mano all'avversario. Lui non l'ha fatto, quindi sono felice di averli battuti. È inaccettabile. Non mi rifiuterei mai di stringere la mano al capitano dell'altra squadra".