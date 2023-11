City a valanga sul Bournemouth, pari per De Zerbi. United ok con Fernandes

Ten Hag tira un sospiro di sollievo per la vittoria arrivata nel recupero da parte del suo Manchester United al Craven Cottage in casa del Fulham . I Red Devils rispondono così alle due sconfitte contro il Newcastle in Carabao Cup e nel derby contro il Manchester City , entrambe perse per 3-0: la gara viene decisa da una perla di Bruno Fernandes al 91° minuto, assistito alla perfezione da Facundo Pellistri . In classifica, lo United sale al sesto posto a quota 18 punti mentre il Fulham resta fermo al quattordicesimo posto a quota 12 punti. Il Manchester City travolge in casa il Bournemouth per 6-1 grazie alla doppietta di Bernardo Silva e alle reti di Doku, Akanji, Foden e Akè ma la vera notizia è che Haaland non ha timbrato il cartellino. I Citizens sono momentaneamente primi in attesa del match del Tottenham .

Pari per De Zerbi, cade il West Ham

Il Brighton ottiene un buon punto in casa dell'Everton andato subito in vantaggio grazie alla firma di Mykolenko e raggiunto nel finale a causa di un'autorete di Ashley Young. Cade il West Ham in casa del Brentford per 3-2: agli Hammers non sono bastate le reti di Kudus e Bowen, rimontate dai gol di Maupay, Mavropanos (autorete) e Collins. Vince il Crystal Palace in casa del Burnley per 2-0: decidono la gara Schlupp e Mitchell. Successo importantissimo in ottica salvezza per lo Sheffield Utd che ottiene i primi tre punti in Premier in casa contro il Wolverhampton: Archer porta in vantaggio i padroni di casa, raggiunti al 89° da Bellegarde ma il gol vittoria arriva addirittura al decimo minuto di recupero grazie al rigore di Norwood.