De Zerbi come Re Mida, è un Brighton d'oro: la crescita è assurda

Bel gioco, risultati e una cassa che ogni giorno aumenta sempre di più. Il Brighton potrebbe essere il nuovo protagonista di The Wolf of Wall Street, ma questa volta senza caduta. Una crescita che punta sempre verso l'alto, per un club che nel 2021 lottava per non retrocedere in Championship e che gioca in Premier League da soli sette anni.

Ne sarà felice Tony Bloom, che ha incassato circa 195 milioni dall'ultima sessione di mercato, grazie soprattutto alla grande cessione di Caicedo al Chelsea. La nuova macchina da soldi, ma non li buttano, incassano e cercano di ripetersi con altri giovani. Questo anche grazie al lavoro di De Zerbi, che ne ha migliorato il rendimento e quindi l'appeal. Nella top 10 dei giocatori con una crescita maggiore, ce ne sono due della squadra del tecnico italiano e il presidente inizia già a sfregarsi le mani.

Brighton macchina da soldi, De Zerbi crea valore

Prendere una squadra e realizzarne i sogni, De Zerbi lo ha fatto, portando il Brighton in Europa League e prendendosi i complimenti di Guardiola. L'allenatore del City lo ha appena battuto, ma con una rosa da un monte ingaggi notevolmente superiore. Ma la mano dell'italiano è stata come quella di Re Mida, ha toccato i suoi talenti e li ha trasformati in oro. Nella top 20 dei calciatori che hanno incrementato di più il loro valore ce ne sono tre dei Seagulls, mentre se restringiamo il campo alla top 10 ne figurano due: Mitoma e Ferguson. Il fisico dei dribbling giapponese ha alzato la propria stima, stando a Transfermarkt, a 50 milioni, una differenza di 41,5 dall'arrivo di De Zerbi. A comandare la classifica è invece Ferguson, che è passato da 1 milione a 65. In totale 105,5 milioni in più. Non solo bel gioco.