Elogia Van Der Sar, ma la risposta è fredda: "Preferisco ancora Onana"

La risposta di Van Der Sar a Bayandir diventa virale

Van der Sar ha, infatti, commentato il video nel quale veniva citato da Bayindir, che è stato postato sulla pagina Instagram del Manchester United con un gelido: "Ciao Altay, ci vediamo presto a Manchester e parleremo di portieri ma il mio preferito è ancora Onana, come saprai!". Un malinteso? Una risposta seccata senza un apparente motivo? Chissà. Fatto sta che si sono moltiplicati i commenti dei tifosi della United, per lo più sorpresi dalla risposta di Van der Sar: "Onestamente non capisco il senso di questo commento"; "Ma ha detto una cosa carina su di lei, signore. Non capisco”; "Che senso ha includere Onana in questo commento? Qui non è nemmeno menzionato. Ti stava solo lodando" sono alcuni dei feedback messi in evidenza dal The Sun nella ricostruzione del singolare e inatteso botta e risposta.