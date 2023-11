Maguire, dallo United al... Ghana: il caso del difensore arriva in parlamento

Maguire fa spesso discutere in campo, ma questa volta il nome del difensore del Manchester United non c'entra nulla con il pallone e il prato verde. Il difensore è stato il riferimento di un discorso politico nel parlamento ghanese . Una sorta di metro di paragone per parlare in negativo della politica rivale. A farlo ci ha pensato Isaac Adongo , lo scorso anno, per screditare il vicepresidente del Ghana Mahamudu Bawumia e le sue scelte "da autogol".

Maguire protagonista in un dibattito politico

Dopo una stagione negativa, ora Maguire sembra aver ritrovato un po' di fiducia, anche se l'inizio non è stato dei migliori. Dopo l'estate con la valigia in mano e poi la permanenza allo United, le sue chance di rivedere il campo erano sempre minori. Nonostante tutto ha convinto Ten Hag, che nelle ultime partite lo ha sempre schierato titolare. Questo ha spinto Adongo a invocare ancora una volta il nome del calciatore, ma come una storia positiva di rinascita. Queste le sue parole: "Se ricordate, l'anno scorso sono stato molto frettoloso nel paragonare il vicepresidente Mahamudu Bawumia a Harry Maguire. Signor Presidente, ora mi scuso con Harry Maguire". Poi ha proseguito: "Lei si è arrabbiato molto quando ho usato il suo difensore come esempio. Oggi ha svoltato, è un calciatore che si è trasformato, ora fa gol al Manchester United ed è un punto di riferimento. Per quanto riguarda il nostro Maguire, quello economico, è stato in grado di convincere i pensionati a lasciare le loro case e a venire a sfilare per le strade". Dal Ghana un insegnamento: tutti possono cambiare idea.