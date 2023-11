Varane, futuro in Serie A o Arabia: rivelato il clamoroso addio allo United

MANCHESTER (Regno Unito) - " Raphael Varane lascerà il Manchester United , ma non lo farà prima della prossima estate". È quanto scrive The Sun, secondo cui il difensore francese, scivolato parecchio indietro nelle gerarchie di Erik ten Hag e dato nel Regno Unito per sicuro partente già a gennaio, dovrebbe continuare a vestire la maglia dei Red Devils fino al termine della stagione in corso. Questo perché il tecnico olandese non acconsentirebbe a una sua partenza senza un valido sostituto .

Il futuro di Varane: no al Real, sì a Italia e Arabia

In Gran Bretagna si è parlato di un possibile ritorno di Varane al Real Madrid di Carlo Ancelotti, oltre che di un interessamento del Bayern Monaco, ma secondo The Sun sarebbero l'Italia e l'Arabia Saudita le destinazioni più probabili. Una fonte vicina al club avrebbe dichiarato al tabloid: “I giorni di Raphael Varane al Manchester United sono contati e il tempo stringe. Ha iniziato la stagione come giocatore della prima squadra, ma ora è la quarta scelta dietro Jonny Evans. La cessione va bene sia al club che al giocatore, ma a gennaio non andrà da nessuna parte. Ten Hag vuole mantenere unita la spina dorsale della sua squadra per dare allo United le migliori possibilità di entrare tra le prime quattro. Ma in estate, lo United ascolterà le offerte. C'è già interesse da parte dell'Arabia Saudita, dove Varane potrebbe strappare un enorme aumento del suo stipendio. Ma è anche appassionato dell'Italia perché è un campionato che ammira e di cui gli piacerebbe far parte".