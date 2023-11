"Il Bayern vuole un altro big in difesa: i tre possibili acquisti"

"L'obiettivo del Bayern Monaco per il mercato di gennaio è un difensore di livello mondiale". Sky Sport Deutschland svela che Thomas Tuchel : "Ha chiesto alla propria dirigenza un centrale di livello da affiancare all'ex Napoli Kim Min-Jae ".

Bayern Monaco: "Piacciono un ex Serie A e un difensore accostat all'Inter"

Un top player nel mirino e la corsa dovrebbe essersi ridotta a tre potenziali papabili per soddisfare il desiderio del tecnico: "Si tratta di Raphael Varane, campione del Mondo con la Francia oggi al Manchester United, Trevoh Chalobah del Chelsea, che in estate è stato accostato anche all'Inter e Takehiro Tomiyasu colonna del nuovo Arsenal targato Mikel Arteta con un passato in Serie A con la maglia della Sampdoria. Tra i tre il nome più caldo sembra essere quello dell'ex Real Madrid che nelle ultime settimane pare aver perso la titolarità nella formazione di Erik ten Hag".