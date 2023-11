L'Aston Villa di Emery urla alla Premier. Garnacho alla CR7 rilancia lo United

LONDRA (Inghilterra) - Dopo il pari tra City e Liverpool con l'Arsenal nuova capolista, c'è anche l'Aston Villa da tenere in considerazione per la lotta al vertice della Premier League. La formazione di Unai Emery passa in rimonta al Tottenham Hotspur Stadium ribaltando i padroni di casa al termine di una gara ricca di emozioni. Terzo ko consecutivo in Premier League per gli Spurs di Postecoglou, quarta vittoria nelle ultime cinque partite per l'Aston Villa che aggancia il Reds di Klopp in classifica al terzo posto, a -2 dalla vetta. Padroni di casa subito avanti con la rete di Lo Celso. Fra la fine della prima frazione e metà ripresa gli ospiti l'hanno ribaltata con le reti firmate da Pau Torres e da Watkins. Nel Tottenham titolari gli azzurri Vicario e Udogie; nell'Aston Villa assente Zaniolo, che si è infortunato proprio in occasione dell'ultima gara con la maglia dell'Italia. Infortunio in casa Tottenham durante il match per Bentancur, l'ex Juve è stato costretto ad uscire alla metà del primo tempo.