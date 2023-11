"Messi ha smesso di seguire Garnacho": Rio Ferdinand svela il retroscena

E' ancora negli occhi e nella testa di tutti il bellissimo gol di Garnacho contro l'Everton. Una rovescita che ha ricordato quella di Rooney nel derby tra Manchester United e City per cordinazione ed esito finale. Stesso movimento e stesso risultato: due gol importanti ma in gare dal peso specifico differente, anche se i tre punti per i Red Devils nell'ultimo turno di Premier League sono stati vitali. Una rete che ha fatto il giro del web e l'hanno vista in tutto il mondo, ancora se ne parla come ha fatto Rio Ferdinand nel suo podcast, Vibe With Five, dove ha svelato anche un curioso retroscena tra il 2004 e Leo Messi.