L'Arsenal supera in casa il Wolverhampton per 2-1 grazie ai gol di Saka e Odegaard ( a segno Cunha per i Wolves) nel 14° turno di Premier League e consolida la vetta nella classifica del massimo campionato inglese. 'Manita' del Burnley che travolge lo Sheffield Utd 5-0 (reti di Rodriguez, Bruun Larsen, Amdouni, Koleosho, Brownhill) e successo del Brentford per 3-1 sul Luton (Maupay, Mee e Baptiste per i padroni di casa, di Brown il gol ospite)