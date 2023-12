Diretta Manchester City-Tottenham ore 17.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (Inghilterra) - La 14ª giornata giornata di Premier League si chiude all'Etihad stadium di Manchester con il big match tra City e Tottenham , due squadre in difficoltà chiamate a reagire. I Citizens di Guardiola sono reduci da due pareggi consecutivi e con il successo dell' Arsenal sabato si trovano attualmente a -4 dai Gunners primi, gli Spurs invece arrivano da tre sconfitte consecutive ed al momento sono fuori dalla zona Europa (6° posto 26 punti). Il Tottenham è lo spauracchio del City avedolo battuto per tre volte nelle ultime due stagioni (Premier League), il record storico dice 58 vittorie a testa con 32 pareggi anche se stasera i ragazzi di Guardiola partono con i favori dei pronostici .

Segui la diretta di Manchester City-Tottenham su Tuttosport.com

Dove vedere Manchester City-Tottenham streaming e diretta tv

Manchester City-Tottenham, gara valida per la 14ª giornata giornata di Premier League e in programma alle ore 17:30 all’Ethihad Stadium di Manchester sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) oltre all’app SkyGo e alla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Manchester City-Tottenham

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Gvardiol; Rodri, Silva; Foden, Alvarez, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Emerson, Davies, Udogie; Bissouma, Lo Celso; Gil, Kulusevski, Johnson; Son. Allenatore: Postecoglou.

Arbitro: Hooper

Assistenti: Holmes e Long.

IV uomo: Taylor.

Var: Jones.

Avar: Cann.