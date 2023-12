Kulusevski gol al 90’, City-Tottenham 3-3: Guardiola terzo a -3 dall'Arsenal

MANCHESTER (Inghilterra) - Non risponde al Liverpool e scivola in terza posizione il Manchester City che trova un altro pari folle in Premier, dopo il 4-4 sul campo del Chelsea, con uno spettacolare 3-3 con il Tottenham . Accade di tutto all'Etihad Stadium con l'ex Juve Kulusevski a mettere la firma sul risultato finale con un gol rocambolesco al 90'. Dopo 3 sconfitte di fila torna a muovere la classifica Postecoglou, battuta d'arresto per Guardiola ora a -3 dall'Arsenal capolista e a -1 dai Reds di Klopp.

City-Tottenham, la partita

Prima chance per i padroni di casa con Vicario che risponde alla grande su Doku, sul capovolgimento di fronte è Son a siglare il vantaggio Spurs con un rasoterra che non perdona Ederson. Nemmeno il tempo di festeggiare che 3' più tardi il sudcoreano colpisce ancora, questa volta nella propria porta con una sfortunata autorete che rimette in pari il risultato. I citzines prendono fiducia dall'1-1 e dopo averci provato con Haaland e ancora con Doku al 31' mettono la freccia: Alvarez imbecca Foden che punisce Vicario per il sorpasso. Al 35' Alvarez si mette in proprio, ma la sua conclusione è respinta dal palo. Nella ripresa gli ospiti tornano a crescere e al 69' trovano il 2-2: Lo Celso conudce fino al limite e con il sinistro bacia il palo infilando alle spalle di Ederson. La nuova risposta citizens è affidata prima a Rodri (traversa) e poi a Grealish che servito alla perfezione da Haaland infila il nuovo cantaggio City: 3-2. Sembra la stoccata vincente, ma al 90' il Tottenham ci prova nuovamente e grazie ad un colpo di testa di Kulusevski trovano un folle 3-3.