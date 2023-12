Haaland ancora furioso per il fischio: "L'unica cosa che mi ha fatto sorridere"

Una partita al cardiopalma, che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo. All' Etihad è andato in scena uno dei Manchester City-Tottenham più belli di sempre, terminato per 3-3 . Eppure, al triplice fischio, non è stato un gol spettacolare o la girandola di emozioni a rimanere impresso negli spettatori, ma una incredibile decisione da parte del direttore di gara, Simon Hooper , in pieno recupero, che ha fatto letteralmente infuriare i Citizens.

L'errore di Hooper e la reazione di Haaland

Minuto 93, Haaland riceve palla, subisce fallo ma si rialza velocemente, dando uno splendido assist a Grealish pronto ad involarsi verso la porta. Incredibilmente l'arbitro ha deciso di fischiare fallo e non concedere vantaggio, ma la decisione è arrivata con grande ritardo e con l'esterno del City pronto a correre in area di rigore a tu per tu col portiere. Una scelta evidentemente errata, che ha scatenato l'ira dei padroni di casa. Particolarmente irascibile Haaland, che si è recato dall'arbitro con le mani nei capello e urlando, incredulo per la decisione presa dal direttore di gara.

Stupore e rabbia che l'attaccante norvegese ha palesato anche sui social, ed in particolare su Twitter, nelle ore successive: prima con un chiaro "WTF" e allegando il video dell'accaduto. Nel day after, invece, ha ricondiviso un meme in cui era raffigurato "L'urlo" di Munch ma con il suo volto nel momento massimo della rabbia in campo. Una foto che ha fatto sorridere anche lo stesso attaccante, che infatti ha retwittato l'immagine scrivendo: "Questa foto mi ha fatto ridere per la prima volta oggi". Dunque sorriso strappato a Haaland nonostante l'amarezza per quanto accaduto ieri. E chi ha avuto una reazione altrettanto pittoresca è stato Pep Guardiola...