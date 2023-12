Guardiola allo scoperto: "La gente non ci crede, ma lo faremo di nuovo"

"La gente non ci crede ma lo faremo di nuovo". Pep Guardiola non è mai stato banale nelle sue conferenze e non lo è stato nemmeno alla vigilia della gara difficile contro l' Aston Villa . La formazione di Unay Emery è, al momento, una delle formazioni più in forma della Premier League e allo stesso tempo il City arriva all'appuntamento dopo tre pari consecutuvi che gli sono costati la vetta della classifica . Ma questo per lo spagnolo non è mai stato un problema e lui stesso in conferenza l'ha sottolineato.

Aston Villa-Manchester City, conferenza Guardiola

Pep Guardiola ha analizzato in conferenza la prossima sfida contro l'Aston Villa: "Sono preoccupato per i gol subiti. Ma la media delle occasioni subite è più bassa, a parte la partita con il Chelsea. Il resto delle partite è allo stesso livello delle stagioni precedenti, quando abbiamo vinto molti titoli". Ma la sensazione del tecnico è "che vinceremo la Premier League. Se giochiamo sempre come abbiamo fatto contro Liverpool e Tottenham, la vinceremo ancora. La gente non ci crede perché siamo reduci da tre pareggi consecutivi, ma lo faremo di nuovo, anche se sappiamo che non è facile". L'allenatore ha poi parlato dei singoli, soffermandosi prima su Phillips: "L'allenamento di Kalvin è stato eccezionale. Non ho commenti negativi su di lui, come ho detto molte volte". In chiusura sulle condizioni di Stones: "Era pronto per l'ultima partita, ed è pronto ora". E Doku: "Abbiamo un allenamento. Parlerò con i medici e vedrò dopo".