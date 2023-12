Guardiola, sfogo in conferenza. Ma la bordata di Carragher lo mette a nudo

È stata una vera e propria conferenza show quella di Pep Guardiola alla vigilia della delicata sfida valida per il turno infrasettimanale di Premier League contro l'Aston Villa. Dopo i pareggi rocamboleschi arrivati contro Chelsea e Tottenham, il City è chiamato ad una prova solida per non lasciare che l'Arsenal scappi in vetta alla classifica. E proprio sull'ultimo pari contro gli Spurs, il tecnico catalano ha ricevuto qualche appunto che non ha digerito con facilità, anzi. “Quanti titoli hanno vinto quelli che mi criticano?”, questa la prima richiesta di Guardiola che ha aggiunto: “La mia squadra è in corsa per vincere il quarto titolo consecutivo in Premier League, un’impresa mai centrata prima. Tutti sanno quanto sia difficile. Altrimenti Gary Neville ci sarebbe riuscito nel periodo migliore del Manchester United. Ma non è stato così, no? Jamie Carragher non ne ha vinto uno, una sola volta. Micah Richards non ha conquistato quattro Premier League di fila. Mai e poi mai. Non è mai successo”.