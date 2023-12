Mago Emery mette in crisi Guardiola. Liverpool, United e De Zerbi ok

L'Aston Villa non si ferma più: batte il Manchester City e vola al terzo posto della classifica di Premier League. La formazione di Emery vince in casa 1-0 grazie al gol di Bailey al 74', nel turno infrasettimanale del campionato inglese, e sale a quota 32 punti, sorpassando proprio Guardiola, che non riesce più a vincere in Premier (tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giornate). Bella vittoria invece, per l'altra squadra di Manchester. Lo United, infatti, trionfa 2-1 a Old Trafford contro il Chelsea, conquistando il quarto successo negli ultimi cinque turni e agganciando il Tottenham al quinto posto, a quota 27. Dopo il rigore sbagliato da Bruno Fernandes a inizio gara, sblocca McTominay per i Red Devils, pareggia Palmer per i Blues e poi segna ancora McTominay per il definitivo 2-1 dello United.