Phillips, altra umiliazione: la supercazzola di Guardiola con l'Aston Villa

MANCHESTER (Inghilterra) - Tiene banco in casa Manchester City la situazione e la gestione di Kalvin Phillips . Il centrocampista britannico, arrivato alla corte di Guardiola nell'estate del 2022 per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, dopo una passata stagione da 21 presenze (0 gol) ora sta faticando ancora di più a trovare spazio con solo 8 presenze (216 minuti totali) e starebbe decisamente pensando di cambiare aria. Quanto accaduto nell'ultima partita con l'Aston Villa, poi, sembra la classica goccia che fa traboccare il vaso.

L'ex Leeds United aveva sperato di entrare in campo contro i Villans vista l'assenza molto pesante a centrocampo di Rodri, ma soprattutto le parole di Guardiola in conferenza: "Phillips per Rodri? Certo, ha una possibilità di partire titolare, dobbiamo vedere in allenamento nel pomeriggio se potrà giocare dal primo minuto e vedere come stanno e si sentono i giocatori. Poi verrà presa una decisione. I suoi sforzi sono eccezionali, ho già detto molte volte che non ho niente di negativo da dire". E invece...