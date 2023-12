Manchester United, Ratcliffe si avvicina: un ex Juve ha incontrato i dirigenti

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Importanti novità in casa Manchester United: secondo quanto rivela The Athletic Dave Brailsford e Jean-Claude Blanc hanno incontrato i dirigenti dei Red Devils all'Old Trafford per discutere dell'entrata in soscietà di Jim Ratcliffe, proprietario dell'azienda chimica INEOS e uomo più ricco di Gran Bretagna, che dovrebbe acquisire il 25% delle quote del club. Brailsford e Blanc, che ha lasciato un ruolo esecutivo al Psg per supervisionare l'intero portfolio di INEOS Sport, stanno portando avanti le trattative per conto di Ratcliffe e avranno responsabilità operative nel club una volta formalizzato l'affare. L'attuale direttore sportivo del club inglese, John Murtough, e l'amministratore delegato ad interim, Patrick Stewart, erano presenti per incontrarli.