Klopp: "Un nuovo centrale? Non ce lo lasceranno sotto l'albero di Natale"

Vigilia di campionato per il Liverpool , che domani affronterà il Crystal Palace al Selhurst Park. In caso di vittoria, i Reds si porterebbero momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa poi del risultato tra Aston Villa e Arsenal , in campo qualche ora dopo. Tanti gli argomenti toccati da Jurgen Klopp in conferenza stampa, tra cui anche il grave infortunio rimediato da Matip e il mercato di gennaio.

Klopp: "Niente centrale sotto l'albero"

Il tecnico tedesco parte proprio da Matip, che ha rimediato un infortunio al legamento crociato anteriore. Il difensore classe 1991, tra l'altro, è in scadenza di contratto a giugno: "Sono abbastanza sicuro che il club dimostrerà la sua classe. Direi che c'è la possibilità di un nuovo accordo, sì, ma non è una mia decisione". Senza Matip per tutta la stagione, il Liverpool interverrà sul mercato a gennaio in cerca di un sostituto? Klopp la vede così: "Finché altri club non ci mettono qualche centrale sotto l’albero di Natale e ci dicono 'Prendilo finché ti serve', non credo. Tutto costa, deve essere il giocatore giusto. Dimmi un club che vuole vendere un top, top, top…". E a proposito di difensori: "Virgil van Dijk è il miglior difensore del mondo, lo è sempre stato e lo sarà sempre. Quando guardiamo al passato pensiamo che Rio Ferdinand, Jaap Stam, Sami Hyypia siano stati sempre bravi e sempre perfetti, ma nessuno lo è stato e nessuno lo sarà. Avere Virgil in questa forma è estremamente importante". Infine sulla corsa alla vetta: "Vincere per mettere pressione all'Arsenal? Non hanno bisogno di pressioni extra, giocano già contro l'Aston Villa (che nell'ultimo turno ha battuto il Manchester City, ndr)".