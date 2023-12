Manchester City, l'altro mercato: investire nell'Academy rende bene

Fare squadra, fare vetrina, fare cassa. Negli ultimi 15 anni, da quando cioé il Manchester City è passato nelle mani della cordata di Abu Dhabi, i miliardi spesi non sono andati solo in acquisti o stipendi: l’area attorno all’Etihad Stadium è sempre più una cittadella modello e l’intero settore giovanile è stato ricostruito e potenziato, con risultati che hanno cominciato a vedersi da qualche anno, su più fronti. Dal 2017 in poi, dunque dalla fine del primo anno in cui Pep Guardiola ha guidato la prima squadra influenzando la formazione tattica a tutti i livelli, il City ha ricavato circa 200 milioni di euro dalla cessione di giocatori del proprio settore giovanile, ultimo caso quello della scorsa sessione estiva con le partenze di James Trafford e Cole Palmer per 63, e mercoledì, a qualificazione e primo posto nel girone di Champions League sicuri, Guardiola ha messo in campo cinque prodotti dell’Academy, tre dei quali come titolari.