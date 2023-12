Lo United di Ten Hag allo sbando: altro tonfo, classifica imbarazzante

Premier League, le altre partite

Gol e spettacolo negli altri match del pomeriggio. Il Tottenham di Postecoglou è tornato a convincere tutti ottenendo la sua quarta vittoria consecutiva dopo un periodo difficile. Gli Spurs si sono infatti imposti con il risultato finale di 2-1 sull'Everton grazie alle reti di Richarlison e Son in apertura. Il Burnley ha vinto in casa del Fulham 2-0 mentre il Newcastle è andato ko in trasferta contro il Luton che si è imposto per 1-0 con la decisiva rete di Townsend. Successo in extremis per il Bournemouth che ha vinto 3-2 in casa del Nottingham: il gol al 93' di Solanke ha consentito agli ospiti di portare a casa tre punti importanti.